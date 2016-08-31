Более 400 казахстанских паломников отправились на хадж в Мекку из Шымкента

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Более 400 казахстанских паломников отправились на хадж в Мекку из Шымкента

Фото пресс-службы ДУМК

В 2016 году из Казахстана для паломничества в Мекку отправятся более трех тысяч верующих.

Свыше 400 человек отправились первым рейсом из Шымкента на хадж в Саудовскую Аравию. В городском аэропорту прошла торжественная церемония проводов паломников, передает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана.

В мероприятии приняли участие председатель ДУМК, верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в Казахстане Горм Сайд Малхан, заместитель акима ЮКО Улысбек Сәдибеков, наиб муфтий ДУМК Серикбай кажы Ораз, уполномоченный имам Ахметжан кажы Керимбек. В 2016 году из Казахстана для паломничества в Мекку отправятся более трех тысяч верующих.

"Ответственность и восхваление хаджа — это безустанное поклонение. Хадж обязаны совершать те, у кого для этого есть условия и возможности, а тот, кто совершает его, во-первых, получит великую награду Аллаха. В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) говорится: Тот, кто совершит хадж, и при этом не будет сквернословить и грешить, вернется домой чистым от грехов, как в тот день, когда мать его родила", - обратился к паломникам председатель ДУМК, верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

В ходе совершения паломниками хаджа квалифицированные специалисты и врачи окажут необходимые услуги. Председателем хаджа Миссии ДУМК назначен Наиб муфтий Серикбай кажы Ораз.

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