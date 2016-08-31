Памятник героям чернобыльцам открыли в Караганде

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Памятник героям чернобыльцам открыли в Караганде

Автором памятного знака является Игорь Баграмов.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков принял участие в торжественном открытии памятного знака чернобыльцам, сообщает пресс-служба акима.

"Сегодня, после долгого ожидания, мы открываем памятный знак участникам ликвидации аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции. По масштабам и последствиям она является крупнейшей радиационной катастрофой современности. 30 лет тому назад произошла страшная трагедия и несмотря на разные национальности, в единой стране тогда откликнулись все. Не пугали ни радиация, ни ее последствия, все поехали спасать народ Украины. Мы сегодня преклоняем колени перед ними за их отвагу. Мы, их дети, братья гордимся их подвигом, помним о нем и для нас они такие же уважаемые ветераны, как ветераны Великой Отечественной войны!", - сказал глава региона.

Отметим, ранее на приеме граждан по личным вопросам в феврале, к акиму области обратились члены общественного объединения "Областной союз ветеранов Чернобыля" с просьбой посодействовать в установке памятника героям-чернобыльцам.

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