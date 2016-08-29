В Актобе три дня не будет горячей воды

Воду отключат с 14 по 16 сентября.

"С 14 по 16 сентября планируется провести гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с этим будет отключение горячей воды", - сообщили в пресс-службе АО "Трансэнерго".

Руководителей КСК, ПОК, кондоминиумов и прочих потребителей - на период проведения испытаний просят надежно закрыть запорную арматуру в тепловых узлах домов и зданий.

АО "Трансэнерго" заранее приносит свои извинения за причиненные неудобства.