Жазира Жаппаркуль потратит олимпийские призовые на лечение племянницы

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Жазира Жаппаркуль потратит олимпийские призовые на лечение племянницы

Спортсменка из Казахстана Жазира Жаппаркуль, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Рио, потратит все свои призовые деньги на лечение племянницы, страдающей детским церебральным параличом.

Ранее в интернете появился видеоролик, снятый сразу же после финального выступления казахстанской спортсменки на Олимпиаде в Рио. На видеозаписи Жазира Жаппаркуль, только что занявшая второе место в соревновании тяжелоатлетов по штанге, разговаривает по телефону со своей семьей и просит позвать Альфию.

Позже тяжелоатлетка рассказала журналистам, что девочка по имени Альфия является ее 11-летней племянницей, страдающей детским церебральным параличом, и деньги, которые спортсменка получит за призовое место на Олимпиаде, будут потрачены на ее лечение.

«Ради нее, чтобы ей помочь, я стараюсь. Из-за этого тренировалась и готовилась. Теперь все деньги, которые я получу за победу, направлю на ее лечение. Но свою медаль я посвящаю нашему народу, всему Казахстану», - сказала Жазира Жаппаркуль, приводит цитату спортсменки портал Правмир.

В ноябре 2014 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике спортсменка также завоевала серебро и посвятила эту победу своей племяннице.

Стоит отметить, что многие спортсмены направляют свой выигрыш на помощь или лечение больных детей. Метатель диска из Польши Петр Малаховский продал завоеванную на Олимпиаде в Рио серебряную медаль, чтобы оплатить лечение онкобольного ребенка - мальчика по имени Олек. До этого форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил призовые за победу на чемпионате Европы-2016 - 275 тысяч евро - в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.

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