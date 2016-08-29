Казахстанцев начали лишать водительских прав за неуплату налогов

В Казахстане впервые лишили водительских прав за неуплату налога. Алматинец задолжал за транспорт 1,2 млн.тенге.

В Медеуском районе Алматы судебный исполнитель обратился в суд с представлением о временном ограничении специального права на управление транспортным средством гражданина, который задолжал по налогам на транспорт 1,2 млн.тенге. Судом приостановлено действия водительского удостоверения до погашения задолженности. Такая судебная практика в Казахстане применена впервые, сообщает Zakon.kz

По информации районного управления госдоходов, на имущество должника ранее был наложен арест, операции по банковским счета приостановлены, ограничен выезд за пределы Республики Казахстан. Однако, должником до настоящего времени не были предприняты никакие меры по погашению задолженности. В связи с чем, его временно и лишили водительского удостоверения до погашения задолженности.

Как оказалось, таких должников в Медеуском районе Алматы, по состоянию на 29 августа - 12 745 человек. В случае непогашения задолженности в ближайшие дни их ждет участь, выше названного гр.Шахворостов А. Материалы по всем должникам будут направлены в судебные органы для временного приостановления действия водительских удостоверений.

Так как, сведения о задолженности физических лиц не являются налоговой тайной, списки должников будут опубликованы в СМИ 1 сентября. Среди должников числятся известные в Казахстане люди, а также государственные служащие.