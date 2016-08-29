Три дня отдохнут казахстанцы на Курбан-айт

Автор:
Три дня отдохнут казахстанцы на Курбан-айт

Праздник в этом году отмечается 12 сентября.

Согласно законодательству выходным днем является первый день Курбан-айта. Таким образом, казахстанцы отдохнут 10, 11 и 12 сентября.

Курбай-айт - один из самых значимых мусульманских праздников приходится на 70 день после окончания поста Ораза. В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование.

Напомним, что завтра 30 августа (вторник) у казахстанцев также будет выходной день. Страна отмечает День Конституции, который является государственным праздником. Этот день, в соответствии с трудовым законодательством, будет нерабочим.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2016, 21:55
  
В День Конституции актюбинцев ждут выставки, концерты и конкурсы
19.08.2016, 16:53
  
В Актобе празднуют дни Айтекебийского района
12.08.2016, 12:39
  
Дополнительный выходной ждет казахстанцев в августе 1
12.08.2016, 12:30
  
​К 25-метровому дастархану приглашают актюбинцев жители Уилского района 5
11.08.2016, 15:03
  
Масимов предложил акимам организовать спортивные праздники для людей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В ЮКО уволенных фельдшеров восстановили в должности 2
История любви девушки и парня из Кульсары растрогала Казнет
Путешественница из Южной Кореи испытала культурный шок от поездки в Казахстан (фото, видео) 8
Пострадавшую от рук насильника шестилетнюю девочку доставили в Астану
Уехавший в Америку алматинец рассказал о зарплатах в США 1
Прокуроры выявили 220 фактов лжетрудоустройства по госпрограммам
В Актобе начинают строить мусоросортировочный комплекс 5
Малоимущая мать прикованной к постели алматинской девочки вынуждена вручную мастерить ей памперсы
Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит получат премию как за «золото»
Власти Мангистау объявили награду в 3 миллиона тенге за информацию о насильнике 6-летней девочки 3