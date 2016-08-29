Три дня отдохнут казахстанцы на Курбан-айт

Праздник в этом году отмечается 12 сентября.

Согласно законодательству выходным днем является первый день Курбан-айта. Таким образом, казахстанцы отдохнут 10, 11 и 12 сентября.

Курбай-айт - один из самых значимых мусульманских праздников приходится на 70 день после окончания поста Ораза. В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование.