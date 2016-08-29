Три дня отдохнут казахстанцы на Курбан-айт

Праздник в этом году отмечается 12 сентября.
Согласно законодательству выходным днем является первый день Курбан-айта. Таким образом, казахстанцы отдохнут 10, 11 и 12 сентября.
Курбай-айт - один из самых значимых мусульманских праздников приходится на 70 день после окончания поста Ораза. В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование.
Напомним, что завтра 30 августа (вторник) у казахстанцев также будет выходной день. Страна отмечает День Конституции, который является государственным праздником. Этот день, в соответствии с трудовым законодательством, будет нерабочим.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.