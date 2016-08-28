В ЮКО уволенных фельдшеров восстановили в должности

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В ЮКО уволенных фельдшеров восстановили в должности

Освобожденные от занимаемых должностей врачи станции скорой медицинской помощи Сарыагашского района вновь вернулись на свои рабочие места, пишет Otyrar.kz.

Поводом для увольнения врачей стали фотографии, которые ранее появились в интернете. На фото видно, что коллектив отдыхает на пикнике, а рядом стоит служебная «Скорая помощь».

Эти фотографии привели в ужас чиновников управления здравоохранения Южно-Казахстанской области. Руководитель управления Сейтжамал Пакеев заявил: «Для нас это было шоком!» За использование медицинского автомобиля не по назначению были уволены трое сотрудников.

После этого инцидента старший врач и заместитель главного врача были уволены, а главный врач перевелся по собственному желанию. Однако, спустя несколько месяцев оба уволенных врача согласно судебному решению были восстановлены в должности.

Кудрет Усталбаев, заместитель акима Сарагашского района ЮКО: «Согласно постановлению суда от 11 августа 2016 года оба сотрудника были восстановлены в должности. 17 августа этого года они уже вышли на работу. Суд постановил, что вины двух сотрудников в этом не было».

Суд выяснил, что резонансная фотография была сделана на территории станции скорой медицинской помощи.

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