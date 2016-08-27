История любви девушки и парня из Кульсары растрогала Казнет

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История любви девушки и парня из Кульсары растрогала Казнет

Фотографий с instagram.com/marlenaneska

История отношений молодых людей из города Кульсары стала предметом восхищения пользователей социальных сетей. Девушка по имени Анель тяжело заболела в возрасте 16 лет. Почти семь лет она находилась между жизнью и смертью. И все эти годы рядом был парень, с которым она познакомилась еще в школе. Марлен не отходил от возлюбленной ни на шаг. Ухаживал за ней, носил 10-килограммовый кислородный баллон, с помощью которого она дышала, лежал с ней в больнице, гулял, проводил с ней все время, всегда поднимал ей настроение.

"Сейчас мне полных 23 года. Я живу в Атырауской области. Имею высшее образование, закончила вуз с красным дипломом. В данный момент не работаю. В 2009 году серьезно заболела. Удалили одно легкое, другое работало только на 30 процентов, поэтому вынуждена была дышать кислородом из баллона. Перенесла несколько операций, и мне долго не могли поставить диагноз. Много раз была в реанимации", - рассказала Анель Tengrinews.kz

"Мы очень долго боролись с болезнью, было пролито столько слез. Но сейчас я уже могу гордо сказать, что последнюю операцию мне сделали очень удачно. Шансы на то, что я останусь жива составляли всего 30 процентов. Риск был большим, но мы согласились и победили. Большое спасибо хирургу из Караганды Аманжолу Алдановичу. Он поставил на места мои сердце и легкое. Легкое, конечно, не на 100 процентов работает еще, но ничего, я сейчас уже могу сказать, что здорова. Баллоном теперь пользуюсь очень редко", - призналась девушка.

"Я благодарна в первую очередь Всевышнему, потом родителям, они постоянно переживали, работали, чтобы меня вылечить. И конечно, хочу сказать спасибо моему молодому человеку. Сейчас я хочу устроиться на работу, работать, жить, как нормальный человек, осуществить мечты своих родителей, свою мечту, быть счастливой. А всем, кто сейчас болеет, хочу сказать, что выход есть всегда. Только нельзя сдаваться, надо верить и идти вперед", - сказала Анель.

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