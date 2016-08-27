Путешественница из Южной Кореи испытала культурный шок от поездки в Казахстан (фото, видео)

Фото со страницы Кенха Мин в Instagram

Южнокорейская путешественница Кенха Мин рассказала о своих впечатлениях от поездки в Казахстан. Девушка поделилась тем, что ее поразило до глубины души, а также приятно удивило. Ее рассказ опубликован на сайте Нур.

По словам путешественницы, первым культурным шоком в Казахстане для нее стало такси.

"Например, в России есть Yandex taxi или Uber или такси Maxim. Можно через Интернет заказать. В Корее тоже у нас KakaoTaxi. Здесь просто, когда я спрашивала, сказали: "Девушка, на улице просто вот так поднимите руку и ловите такси". Сегодня два раза я попробовала, очень интересно было", - говорит видеоблогер.

"Конечно, я думаю, вечером это опасно. Но казахстанские люди - добрые, поэтому не бойтесь", – добавляет она.

Второй факт, который поразил иностранку - то, что местные принимали ее за казашку и часто спрашивали у нее дорогу, обращаясь на казахском.

"Здесь люди очень похожи на корейцев и кореянок. Как будто американские кореянки. Поэтому я чувствовала себя как в Корее. Здания похожи на российские, но люди не похожи на русских", – поясняет Кенха Мин.

"У казахов есть разделение на мужские и женские дела. Например, для меня, когда мужчины красятся, используют тональный крем, не является большой проблемой. Даже в армии солдаты делают это, чтобы кожа не загорела", - делится девушка.

Она также заметила, что в Казахстане очень популярна корейская продукция.

"Везде корейские телевизоры, телефоны, косметика. Я подумала, что мне здесь нужно открыть бизнес, связанный с корейской косметикой. Моя подруга показала мне косметический магазин, где цены в 12 раз дороже, чем в Корее. Это нереально", - поражается кореянка.

Еще один факт, очень поразивший ее - употребление конины в пищу.

"У нас в Корее лошадь очень ценное животное. На лошадях надо кататься. Мы даже не представляем, как их кушают", - недоумевает иностранка.

Она рассказала о своих впечатлениях и от других казахских национальных угощений.

"В Казахстане есть очень странное блюдо. Такое круглое, белое, как сыр, и очень соленое. Когда я впервые попробовала курт, у меня будто все органы соленые стали", – признается Кенха.

Однако были и такие блюда, которые очень полюбились девушке.

"Казахская кухня такая вкусная! Я в шоке! Спасибо, казахи, что вы придумали есть баранину. Я вообще не могу есть баранину в Корее - пахнет плохо. Здесь я впервые попробовала ее, очень вкусно. Мой китайский знак Зодиака – баран. Поэтому мне немного жалко было, но очень вкусно", – выразила свой восторг путешественница.

По ее словам, в Корее мужчин намного больше, чем женщин, поэтому девушкам не надо сильно ухаживать за собой, чтобы привлечь внимание парней.

"Здесь в салоне мастер рассказала, что местные девушки очень хорошо за собой ухаживают. Красятся, даже когда идут выбрасывать мусор", - говорит Кенха.

Но в целом у девушки очень хорошее впечатление о стране.

"Люблю Казахстан!", – призналась иностранка.

В нашей стране Кенха также вместе с подругой попробовала шпроты, икру, казахстанский шоколад, сыр, колбасу и сладости. Причем все одновременно.

"У нас в животе зоопарк", - пошутила она.