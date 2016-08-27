Пострадавшую от рук насильника шестилетнюю девочку доставили в Астану

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Пострадавшую от рук насильника шестилетнюю девочку доставили в Астану

Изнасилованную шестилетнюю девочку увезли в Астану в национальный научный центр материнства и детства. Об этом порталу Лада сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Лучшие специалисты из национального научного центра материнства и детства прибыли в Актау вчера вечером, 26 августа, самолетом республиканской санавиациии для оказания помощи шестилетней девочке, которая была изнасилована. Столичные врачи после осмотра ребенка приняли решение в ту же ночь транспортировать пострадавшую в Астану.

- Специалисты посчитали, что девочку уже можно транспортировать в Астану для оказания полного объема необходимой медицинской помощи. Наши врачи сделали все возможное и состояние пациентки позволяло ее транспортировать. Все это делается во благо девочки для получения более лучшего эффекта лечения. В Астану девочку транспортировали воздушным путем в сопровождении врачей и бабушки, - сказала заместитель руководителя управления Салтанат Жармаева.

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