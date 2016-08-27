Уехавший в Америку алматинец рассказал о зарплатах в США

Доход зависит от штата проживания, наличия семьи, специальности и опыта.

Алматинец Тимур, уехавший в США, описал размер зарплат в Америке и то, от каких факторов они зависят.

Очередной пост о жизни за океаном казахстанец выложил на своей странице, в Facebook.

По словам Тимура, у него два высших образования. Одно — бакалавр КазНУ, факультет Международные Отношения. Второе — Finance, City University of New York.

Кроме того, в его 27 лет у него есть четыре года работы по специальности в крупных компаниях США.

«Начнем с того, что в США есть три вида оплаты труда: 1) почасовая (платят в час за проделанную работу или по договоренности); 2) по контракту (раз в две недели, раз в неделю, независимо от количества часов, количество часов проговаривается в контракте); 3) по обьему проделанной работы (платят контракторам, дизайнерам, в некоторых случаях — юристам)», — написал он.

По его данным, минимальная зарплата, установленная Федеральным Управлением США за 2016 год, варьируется от 5,15 доллара в час (штат Джорджия) до 11,5 долларов в час (Северная Дакота).

При установленной рабочей неделе в 40 часов человек, работающий свыше нормы часов (допустим, 48 часов в неделю), обязан получить от работодателя сверхурочные.

В качестве примера он привел посудомойщика, получающего 10 долларов в час, который, проработав 48 часов за неделю, должен получить 520 долларов (40 * 10 долларов = 400.00 долларов + 8*10 долларов *1.5 = 400 долларов + 120 = 520 долларов).

«Работодатель обязан выплачивать сверхурочные по закону, иногда работодатель договаривается с сотрудником, что за сверхурочные он будет платить наличными, что не возбраняется, но если департамент труда проведет аудит и узнает об этом, работодателя могут оштрафовать. Так как за каждые сверхурочные, что проработали его сотрудники, он обязан выплачивать департаменту труда определенную сумму», — пишет алматинец.

В США все облагается налогом, в том числе зарплата, уточняет он.

«Вы платите четыре вида налогов чаще всего (во Флориде — три вида налогов): State Income Tax — подоходный налог Штата, Federal Income Tax — подоходный Федеральный налог, Medicare Tax — налог Medicare, Social Security Tax — налог социального страхования», — объясняет Тимур.

По его словам, каждый штат имеет свои особенности, к примеру, во Флориде при зарплатах доход не облагается подоходным налогом штата. В некоторых штатах налоговая ставка выше, в некоторых — ниже.

«В Нью-Йорке налогов приходится платить больше. Также, если вы замужем или женаты, с вас снимается меньше налогов, чем если вы не женаты или не замужем», — рассказал Тимур.

Если у вас есть dependents (неработающие родственники, дети, зависящие от вашего дохода) то с вас также снимается меньше налогов, снимать меньше налогов с женатых и замужних изначально было решено для поощрения создания семьи со стороны Федерального Правительства.

«В общем, не люблю я тему налогов, но общее представление вам дал. Теперь понимаете, почему многие предпочитают получать деньги налом? Естественно, что налом — по факту это нарушение законодательства о труде, так как не уплачиваются налоги в казну. Но зато чаще всего и работодатель и сам сотрудник в выигрыше», — утверждает он.

По его словам, наличными обычно могут платить в ресторанах, на стройке, по договоренности на месте.

Тимур также рассказал о средних зарплатах во Флориде, в городе Майами.

Минимальная заработная плата, установленная Федеральным правительством во Флориде — $8.05.

Посудомойщик — от $8.00 в час до $12.00;.

Cтроитель — от $10 в час до $30 (в зависимости от квалификации и сертификации);.

Банковский клерк — от $10 до $18 в час (в зависимости от опыта и образования).

Сантехник — от $12 до $50 в час (опыт и квалификация);.

Водитель такси — от $500 до $1200 в неделю (в зависимости от количества часов на работе, плюс чаевых);.

Официант — (минимальная заработная плата официантов — $8.05 минус кредит за чаевые $3.02, = $5.03 иногда работодатель оставляет $8.05 в час без вычисления кредита за чаевые) + чаевые. Чаевые оставляются от 10% до 100% и в некоторых случаях, столько, сколько пожелает оставить клиент, бывали случаи, когда человек заказывал кофе за $3.00 а оставлял $100 чаевых. В среднем, хороший официант в хорошем ресторане получает от $80 до $400 за вечер + его чек с $5.03 или $8.05 в час. Официанты достаточно хорошо получают в США, порой намного больше, чем может получать финансовый менеджер.

Бармен — (минимальная ставка, как у официанта + чаевые). Хороший бартендер в хорошем заведении делает в среднем от $80 до $1000 за ночь, если вы — симпатичная девушка с 36 cup D, то вполне возможно и $1500 за ночь без всякого интима и намеки на интим, пишет Тимур.

Бухгалтер средного звена — от $28 000 в год до $45 000;.

Бухгалтер высшего звена — от $30 000 в год до $62 000;.

Офисный менеджер — от $28 000 в год до $40 000;.

Финансовый менеджер — от $35 000 в год до $75 000 в год + годовые или квартальные бонусы;.

Финансовый директор — от $55 000 в год до $150 000 в год + квартальные и годовые бонусы;.

Трейдеры — от $45 000 в год до $500 000 и даж $1 000 000, в зависимости от акций, процента продаж и т. п. ;.

Медсестра — от $40 000 в год до $63 000;.

Рентгенолог — от $30 000 в год до $45 000;.

Врач с категорией (разные категории, разные специальности варьируются, возьму в общем) — от $40 000 в год до $100 000 в год;.

Хирурги (разные категории, разные специальности и т. п. ) — от $60 000 до $300 000 в год;.

Инженеры (классификация и опыт работы) — от $40 000 до $90 000 в год;.

Архитекторы — от $60 000 в год до $300 000 в год.

Помощник адвоката — параллигал (опыт и категория) — от $30 000 в год до $50 000;.

Адвокат (опыт и категория) — от $40 000 в год до $500 000;.

Прокурор (опыт и квалификация) — $60 000 в год до $85 000;.

Преподаватель в школе (в зависимости от типа школы и опыта, квалификации) — $40 000 до $60 000 в год;.

Медсестра (опыт и квалификация) от $40 000 в год до $63 000;.

Пожарный — от $47 000 до $78 000 в год;.

Полицейский (от ранга и опыта) — от $40 000 в год до $70 000;.

Военный (не офицер) — от $30 000 в год;.

Военный (офицер) — от $90 000 в год.

«Нужно добавить, что “белым воротникам” также, как и военным или пожарным, врачам и полицейским даются льготы, страховка медицинская, пенсионный план и другие бенефиты. Но не забывайте, что все эти цифры облагаются налогом», — напоминает казахстанец.

Он также описал, к какому классу относятся супружеские пары в зависимости от их профессии и зарплат.

По словам Тимура, если взять среднего статистического врача и сказать, что он женат на среднестатистическом бухгалтере, то можно сказать, что по их общему доходу они будут считаться «выше среднего класса» и смогут себе позволить большой дом, пару машин выше среднего класса, высшее образование своим детям и путешествовать.

Взять среднего статистического полицейского и медсестру — по общему доходу — уверенный средний класс. Неплохая квартира, пару машин среднего класса, путешествия и образование для детей.

Взять официанта хорошего заведения и офис менеджера — их средний доход чуть ниже уровня среднего класса, но они также могут себе позволить тоже, что и средний класс.

«Я вначале удивлялся, почему в США девушки с высшим образованием и из хороших семей всегда после пару дней знакомства, так как ты — не рожденный в США, иммигрант, интересуются у тебя, какое и где ты получал образование и кем работаешь. Потом понял, что это тут нормально, так как любая здравомыслящая девушка в США хочет себе как минимум представителя среднего класса, который не собирается за счет нее получить себе гринкарту и быть ее альфонсом», — пояснил он.

Источник: Mail.ru