В Актобе начинают строить мусоросортировочный комплекс

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В Актобе начинают строить мусоросортировочный комплекс

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Пластик, стекло, бумагу, металл из мусора собираются отправлять на экспорт. Органический мусор отправится на полигон. Каркас нового завода планируют поставить до холодов. Зимой вести внутренние работы, и летом 2017 года инвесторы собираются запустить завод.

Завод находится рядом с полигоном ТБО недалеко от Шанхая. На новом предприятии будут работать 100 человек, в 2 смены они будут сортировать мусор. Для пластика в актюбинских дворах появятся новые контейнеры.

«В сроки мы постараемся уложиться, но нужно время на изготовление оборудования, мы его заказываем в России. Будем просить все ускорить», - сообщил представитель ТОО «Союз Гранд» Алтынбек Казантаев. – Частично мусор пойдет на экспорт, частично на местные предприятия. Ежедневно на полигон попадает 500 тонн отходов, 30 процентов мы отсортируем. В перспективе на сортировку пойдет весь мусор, органический мы будем перерабатывать, изготавливать кормовые добавки. Производительность комплекса 200 тысяч тонн в год, столько мусора мы будет сортировать, до 40 % мы отсортируем. Отсортированные отходы частично пойдут на экспорт, частично на местные предприятия. Стекло, например, в Россию, пластик на местное предприятие, . которые выпускает полимерные изделия, в том числе крышки для люков и колодцев, картон и бумага на предприятие в Алматы. Строится комплекс за счет частных инвестиций, сумма 700 млн. тенге.

На самом полигоне весь мусор сейчас засыпают грунтом, сверху собираются посеять житняк, на оставшейся территории посадят тополя.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Вот это действительно хорошие новости. Первый шаг из свинарника в сторону цивилизации. Тем более мусор - это потенциальные миллиарды денег. Даже из говна можно деньги делать, прессуя его и сжигая для получения электричества. Было бы желание.
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27.08.2016, 14:20
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