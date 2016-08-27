Малоимущая мать прикованной к постели алматинской девочки вынуждена вручную мастерить ей памперсы

Халенур из Жаркента прикована к постели. Фото со страницы Галии Тобатаевой в Facebook

Для 15-летнего инвалида, как объявили семье социальные службы, не предусмотрены ни подходящая коляска, ни памперсы, ни даже гигиенические средства. Об этом сообщает Информбюро.

Руководитель общественного объединения инвалидов "Подранки-Шарасыздар" Галия Тобатаева опубликовала на своей странице в Facebook информацию о нуждающемся в помощи 15-летнем подростке. У Халенур Садыковой болезнь Олбрайта. У неё очень хрупкие кости, она пережила множество переломов и теперь не ходит.

Социальные службы не выдают её семье подходящую для инвалида-подростка коляску.

"У неё кости всё время ломаются, у меня муж один работает, я за ней смотрю, - говорит мать девочки Халида. – Рёбра, ноги были сломаны. Собес выдал нам огромную коляску, она слишком высокая для неё. Она не может в ней ездить. А специальной коляски для подростков, они говорят, не могут выдать, сказали, что такие коляски слишком дорогие".

Халида Садыкова говорит, что социальные службы также не обеспечивают неходячего инвалида памперсами. Из-за тяжелого материального положения матери приходится делать памперсы из целлофана и подручных средств.

"Нам сказали, она же у вас умная, она соображает, у неё мозг не повреждён, может сама сходить, по закону ей не положено, – говорит Халида. – Но она ведь не ходит сама. У неё ещё раннее половое созревание из-за болезни. Нужно много гигиенических средств. Памперсы дорогие, у нас очень много денег уходит".

Все, кто желает оказать инвалиду поддержку, могут обратиться по телефону: 87027798082

Болезнь Олбрайта – наследственное заболевание, обусловленное нарушением утилизации тканями гормонов паращитовидных желёз, часто сочетающееся с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, артериитом, полиартрозом