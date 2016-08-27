Власти Мангистау объявили награду в 3 миллиона тенге за информацию о насильнике 6-летней девочки

Три миллиона тенге готов заплатить акимат Мангистауской области за информацию о преступнике, изнасиловавшем шестилетнюю девочку в Актау. Об этом сообщил заместитель акима Мангистауской области Ануар Чужегулов, передает Лада.

Аким Мангистауской области поручил объявить вознаграждение в размере трех миллионов тенге за информацию о насильнике шестилетней девочки.



- Сегодня под председательством акима Мангистауской области Алика Айдарбаева состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором правоохранительные органы доложили о принимаемых мерах по задержанию подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки. Алик Айдарбаев поручил объявить вознаграждение в сумме трех миллионов тенге за помощь в поимке преступника, - рассказал Ануар Чужегулов.



Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.



Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. На одной из пригородных строек 23 августа полицейские задержали возможного подозреваемого. Однако позже его отпустили. Источник сообщил, что у мужчины есть алиби.



Предприниматели области объявили вознаграждение за информацию о насильнике - один миллион тенге. Позже сумму увеличили на 500 тысяч.