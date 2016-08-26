Глава актюбинского ДВД стал начальником ведомства полиции ЗКО

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Глава актюбинского ДВД стал начальником ведомства полиции ЗКО

Фото из архива "Диапазона"

По сообщению ibirzha.kz, на место нового начальника ДВД ЗКО назначен Махсудхан Аблазимов ранее занимавший пост начальника ДВД Актюбинской области.

Напомним, Махсудхан Аблазимов занимал пост главы ДВД Актюбинской области с сентября 2014 года.

В июне этого года, выступая перед премьер-министром РК Карим Масимовым, Аблазимов доложил, что во время террористических событий в Актобе 5 июня полицейские были не готовы к столкновению с террористами, так как у личного состава ДВД не было знаний и тактики ведения боя в городских условиях. Также отмечал, что актюбинскому ДВД не хватает единиц транспорта, приборов освещения и связи.

После назначения Аблазимова на пост главы полицейского ведомства ЗКО, руководителем ДВД Актюбинской области назначен экс-начальник ДВД ЗКО Махамбет Абисатов.

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