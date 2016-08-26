В Актобе ожидается понижение температуры до 27 градусов

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В Актобе ожидается понижение температуры до 27 градусов

С 27 по 29 августа на Казахстан вместе с атмосферными фронтами поступит влажный и прохладный воздух.

В определенных областях республики ожидается понижение температуры и осадки, передает РГП "Казгидромет".

"Антициклон, долгое время удерживавший жаркую и без осадков погоду, постепенно разрушается и смещается на восток за пределы Казахстана. 27 августа максимальная температура от 26 до 35 градусов сохранится в большинстве областей республики, но с 28 августа вместе с дождями ожидается и понижение температуры", - отмечают синоптики.

По данным специалистов, лишь в южных и юго-восточных областях лето не сдает своих позиций, здесь по-прежнему жарко и без осадков.

В Западных регионах Казахстана переменная облачность, возможны осадки.

В Актюбинской области дневная температура составит +27...+29°C, ночная +18...+23°C.

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