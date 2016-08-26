Предотвратить рак на ранних стадиях смогут тысячи казахстанцев

С 19 по 23 сентября в Казахстане пройдет неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

Акция пройдет под эгидой Европейского общества исследователей головы и шеи, передает корреспондент BNews.kz

Специалисты планируют обследовать более 1600 человек в четырех городах Казахстана: Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда и Астана. Каждый житель сможет пройти обследование, чтобы предотвратить заболевание на ранних стадиях, а также осуществить профилактику злокачественных новообразований. Обследование будет проводить команда специалистов, которые прошли повышение квалификации у ведущих медиков России и Казахстана. Среди них врач-онколог, отоларинголог и стоматолог.

На сегодня в республике растет число онкобольных. Локализация опухолей головы и шеи (ротовая полость, носовая полость, глотка, гортань) не дает о себе знать долгое время. Ежегодно выявляют около 1700 подобных случаев уже на поздних стадиях развития.

«Очень важное звено данной программы – это активная работа с населением для того, чтобы повысить осведомленность о заболевании и факторах риска, связанных с его развитием. Необходима солидарная ответственность. Сейчас за здоровье граждан отвечает государство, но на самом деле каждый гражданин должен внимательно относиться к своему здоровью», - говорит директор КазНИИОиР Диляра Кайдарова.

Считается, что такая диагностика сможет не только выявить заболевание на ранних этапах, но и сохранить жизнь.

С 1 августа по 23 сентября 2016 года казахстанцы могут записаться на диагностику по телефону «горячей линии» 8 800 080 50 58.