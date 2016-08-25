Летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Актобе

Самолет авиакомпании Air India, совершавший рейс в США, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актобе.
По данным сотрудников аэропорта, судно приземлилось в 7 часов утра, передает Казинформ.
Рейс AI191 из Мумбаи в Ньюарк (штат Нью-Джерси) был перенаправлен в Казахстан из-за эксплуатационных причин. Пассажиры были успешно эвакуированы.
По данным индийских СМИ, в багажном отделении сработала пожарная сигнализация. Однако дыма или огня на борту судна обнаружено не было, в настоящее время лайнер проверяют специалисты.
Самолет продолжит полет в 20.30. Как сообщают представители авиаперевозчика, ожидаемое время прибытия в пункт назначения - 22.30 по местному времени.
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