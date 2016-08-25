Летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Актобе

Автор:
Летевший из Индии в США самолет экстренно приземлился в Актобе

Самолет авиакомпании Air India, совершавший рейс в США, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актобе.

По данным сотрудников аэропорта, судно приземлилось в 7 часов утра, передает Казинформ.

Рейс AI191 из Мумбаи в Ньюарк (штат Нью-Джерси) был перенаправлен в Казахстан из-за эксплуатационных причин. Пассажиры были успешно эвакуированы.

По данным индийских СМИ, в багажном отделении сработала пожарная сигнализация. Однако дыма или огня на борту судна обнаружено не было, в настоящее время лайнер проверяют специалисты.

Самолет продолжит полет в 20.30. Как сообщают представители авиаперевозчика, ожидаемое время прибытия в пункт назначения - 22.30 по местному времени.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2016, 22:10
  
Самолёт из Душанбе сел в Актобе из-за больной беременной
23.08.2016, 10:03
  
В Актобе ищут таланты
19.08.2016, 16:53
  
В Актобе празднуют дни Айтекебийского района
19.08.2016, 15:59
  
На 18 млрд тенге актюбинцы легализовали имущество
16.08.2016, 16:17
  
IV международный инвестфорум пройдет в Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе ожидается понижение температуры до 27 градусов
Предотвратить рак на ранних стадиях смогут тысячи казахстанцев
Президент РК: Ниязымбетова и Левита нужно считать золотыми призерами Олимпиады 2
Больше половины казахстанских детей лето провели у телевизора и за играми на смартфоне
Учителя Карагандинской области больше не будут заполнять классные журналы
Актюбинскую область обеспечили учебниками на 93% 1
Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг
Дети хорошо учатся на деньгах - Суханбердиева 3
В РК паспорт и удостоверение теперь можно получить за два дня
Казахстанские школы обеспечены учебниками на 99% 1