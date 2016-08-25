Актюбинскую область обеспечили учебниками на 93%

Обеспеченность школьными учебниками в Актюбинской области в новом 2016-2017 учебном году составит 93 %.

Об этом сообщает информационный центр «Актобе акпарат» со ссылкой на управление образования Актюбинской области.

В текущем году на обеспечение школьников бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами власти Актюбинской области направили 729, 8 млн. тенге.

"Для нужд школ региона было закуплено свыше 827 тыс. экземпляров новых книг. Они уже доставлены из издательств в г. Актобе и во все районы области. Исключение составляет лишь вторая часть учебника по математике для 1 классов издательства «Мектеп». Занятия по ним, согласно учебным программам, начнутся позже, и к этому времени все школы будут обеспечены ими на 100 %", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году переизданию подлежали учебники 1 и 8 классов, также были переизданы учебники по английскому языку для 4 классов и религиоведению для 9 классов. Как отметили в управлении образования, обеспеченность по учебникам, подлежавшим переизданию, в Актюбинской области составляет 100 процентов.