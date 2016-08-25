Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг

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Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг

Спортсмен расстроен тем, что не смог оправдать надежд тренеров и казахстанцев и завоевал лишь серебряную медаль на Олимпиаде в Рио, передает Информбюро.

"Конечно, вторая Олимпиада для меня оказалась тяжелой, по сравнению с первой. Честно говоря, ехал в Рио за золотом. Я очень расстроился из-за того, что не смог оправдать надежд тренеров и своего народа. Я думаю, это чувство меня не скоро покинет. Конечно, завоевать серебро не каждый может, но меня это расстроило", – рассказал Адильбек Ниязымбетов.

Также казахстанский боксёр сообщил, что вопрос о своём уходе он продолжит обсуждать с тренерским составом. Спортсмен подчеркнул, что сейчас продолжает восстанавливаться после полученной травмы - поясничной грыжи.

"Пока точно не могу сказать. Надо обсудить эти вопросы с тренерами. Отдохну, приду в себя. Человеку в первую очередь нужно здоровье. Поговорю с ними, вместе решим - останусь ли я в боксе или нет", – отметил серебряный призёр XXXI Олимпийский игр.

На прошедшей Олимпиаде Адильбек Ниязымбетов не смог взять "золото". В финале весовой категории до 81 кг он уступил знаменитому кубинцу Хулио Сезару Ла Крузу – 0:3, который одержал победу на трёх последних чемпионатах мира.

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