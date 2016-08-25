Дети хорошо учатся на деньгах - Суханбердиева

Вице-министр МОН РК прокомментировала вопрос по задачкам из школьных учебников.

На брифинге в СЦК заместителю министра образования и науки РК Эльмире Суханбердиевой задали вопрос насчет задач «на сдачу» в современных учебниках, а она заявила, что дети лучше учатся считать на деньгах, передает корреспондент Zakon.kz.

«По поводу вопроса по задачам, по пересчету. Там только несколько случаев, есть задачи и на фруктах, и о членах семьи в количественном отношении. Но когда детям говоришь о счете, они очень хорошо учатся на деньгах», - сказала вице-министр.

По ее словам, чтобы это понять МОН провели специальные исследования.

«Мы провели исследование среди наших учителей, специалистов начальных классов, опыт показывает, что когда детям объясняешь правильно по деньгам, как разделить, убрать ту или иную сдачу, они быстрее реагируют. Только из этих соображений», - подчеркнула Суханбердиева.

Также она порадовалась за журналистов, что они читают школьные учебники.

«Меня очень радует, что вы учебник изучали, там две или три задачи (по поводу сдачи в магазине – прим.) из огромного количества вы выбрали, нас это тоже радует», - заключила вице-министр ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом учебном году в школы Казахстана пойдут свыше 2,5 млн учащихся.