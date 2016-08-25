Дети хорошо учатся на деньгах - Суханбердиева

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Дети хорошо учатся на деньгах - Суханбердиева

Вице-министр МОН РК прокомментировала вопрос по задачкам из школьных учебников.

На брифинге в СЦК заместителю министра образования и науки РК Эльмире Суханбердиевой задали вопрос насчет задач «на сдачу» в современных учебниках, а она заявила, что дети лучше учатся считать на деньгах, передает корреспондент Zakon.kz.

«По поводу вопроса по задачам, по пересчету. Там только несколько случаев, есть задачи и на фруктах, и о членах семьи в количественном отношении. Но когда детям говоришь о счете, они очень хорошо учатся на деньгах», - сказала вице-министр.

По ее словам, чтобы это понять МОН провели специальные исследования.

«Мы провели исследование среди наших учителей, специалистов начальных классов, опыт показывает, что когда детям объясняешь правильно по деньгам, как разделить, убрать ту или иную сдачу, они быстрее реагируют. Только из этих соображений», - подчеркнула Суханбердиева.

Также она порадовалась за журналистов, что они читают школьные учебники.

«Меня очень радует, что вы учебник изучали, там две или три задачи (по поводу сдачи в магазине – прим.) из огромного количества вы выбрали, нас это тоже радует», - заключила вице-министр ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом учебном году в школы Казахстана пойдут свыше 2,5 млн учащихся.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя requiem
requiem
Уважаемая госпожа Суханбержиева! Дети хорошо учатся не на деньгах, а С 7 ЛЕТ! И 10- летки на школьное образование вполне достаточно.
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25.08.2016, 16:38
фото пользователя 1870
1870

"— А как дела у тебя, Дарья? Как прошел первый день в школе?
— Ну, учитель ненавидит меня, потому что я знаю все ответы. Но зато в классе есть забавные идиоты".

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25.08.2016, 16:45
фото пользователя Keks1
Keks1
Юные барыги растут))) Социальный заказ общества)))
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25.08.2016, 17:12
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