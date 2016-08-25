В РК паспорт и удостоверение теперь можно получить за два дня

Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются в ускоренном порядке в течение 7, 10 и 15 рабочих дней со дня оформления.
Постановлением Правительства РК от 19 августа 2016 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца, сообщает Zakon.kz.
В частности, внесены следующие изменения: по желанию физического лица вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются в ускоренном порядке в течение семи, десяти и пятнадцати рабочих дней со дня оформления.
Паспорт гражданина Республики Казахстан, а также удостоверение личности выдаются в ускоренном порядке до двух рабочих дней в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, до четырех рабочих дней в областных центрах со дня оформления.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (25 августа).
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