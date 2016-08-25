Казахстанские школы обеспечены учебниками на 99%

Также в ведомстве объявили о полной готовности школ к новому учебному году.

Как сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, транспортировка учебников в школы республики практически завершена, передает корреспондент Zakon.kz.

"Доставка учебников на новый учебный год по республике составляет 99%", - сказала она на брифинге в СЦК.

"В 14 регионов транспортировка учебников на сегодняшний день завершена, в двух продолжается. Это у нас Южно-Казахстанская область – 96%, Актюбинская – 93%", - добавила вице-министр.

По ее словам, вопрос обеспечения учебниками стоит на контроле министерства образования и науки.

Вместе с тем, Суханбердиева заявила, что в целом система образования готова к началу нового учебного года.

"Если есть у нас какие-то вопросы на сегодняшний день, то мы планируем решить их совместно с местными исполнительными органами. Контроль находится лично за министром образования Ерланом Сагадиевым. Со всеми местными исполнительными органами, заместителя акимов, курирующими социальную сферу, начальниками управления образования, каждый день они отчитываются по учебникам, по подвозу, по питанию. На сегодняшний день у нас вопросов. Нет. В целом мы все готовы принять детей к началу нового учебного года", - подчеркнула она.