﻿﻿ 11 последователей ИГ задержали в Южном Казахстане

Несколько жителей Южно-Казахстанской области распространяли экстремистские материалы в соцсетях, передает sputniknews.kz.

11 жителей Сайрамского района и Шымкента подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.

Подозреваемые на систематической основе распространяли в мессенджерах WhatsApp, Telegram и социальных сетях материалы, которые агитируют экстремистскую идеологию "ДАИШ" ("Исламское государство", ИГ - запрещена на территории Казахстана – прим. ред.) и других международных террористических организаций.