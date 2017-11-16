﻿﻿ 11 последователей ИГ задержали в Южном Казахстане

Несколько жителей Южно-Казахстанской области распространяли экстремистские материалы в соцсетях, передает sputniknews.kz.
11 жителей Сайрамского района и Шымкента подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.
Подозреваемые на систематической основе распространяли в мессенджерах WhatsApp, Telegram и социальных сетях материалы, которые агитируют экстремистскую идеологию "ДАИШ" ("Исламское государство", ИГ - запрещена на территории Казахстана – прим. ред.) и других международных террористических организаций.
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