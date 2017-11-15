﻿﻿ Мужчина пытался спрыгнуть с моста из-за отсутствия работы в Караганде

В Центр оперативного управления УВД поступило сообщение о том, что мужчина 1976 года рождения пытается спрыгнуть с моста, передает ekaraganda.kz.
Прибывшие на место полицейские, во главе с начальником Центрального отдела полиции, вели переговоры, чтобы тот отказался от намерений свести счеты с жизнью.
Мужчина требовал, чтобы с ним на связь вышли журналисты. По его словам, он устал от жизни, так как он никак не может устроиться на работу.
Стражи порядка перекрыли дорогу в одном направлении, а начальник Центрального отдела полиции Ерлан Намысов, стал уговаривать мужчину слезть с ограждения путепровода.
В ходе разговоров мужчине обещали помочь с трудоустройством, а также ему дали обувь, за которой в ходе переговоров специально отправили одного из патрульных.
- Ничто в жизни не стоит того, чтобы заканчивать жизнь самоубийством, - говорит Ерлан Намысов, полковник полиции. - Именно эти слова заставили мужчину по-другому взглянуть на жизнь, увидеть в ней смысл. Он перелез через перила моста и пошел с сотрудником полиции в сторону медработников.
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