﻿ 40 коровьих голов нашли на мусорке в Атырау

Головы без языков утром 8 ноября нашли сотрудники "Спецавтобазы", предприятия по вывозу и утилизации отходов, сообщил КТК.
Полицейские определили, что головы были выброшены сразу после забоя, и предположили, что скот был украден.
Сотрудники полиции разыскивают хозяев животных. Задачу облегчает тот факт, что в ушах у коров остались "серьги" - бирки.
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