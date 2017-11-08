﻿ Бабушка сожгла внучку в печи в СКО

Преступление произошло в одном из сел Северо-Казахстанской области - 62-летняя местная жительница бросила свою новорожденную внучку в топку, сообщает КТК.

Семья, где произошла трагедия, состоит из четырех человек: пенсионерка и ее приемная дочь с двумя детьми.

Мать девочки в тот момент отлучилась в магазин вместе со старшим 9-летним сыном. Вернувшись домой, мальчик первым увидел горящую девочку в печи.

Пенсионерка арестована, назначены все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическая.

В деревне ее знали как пьющую, но доброжелательную женщину. По рассказам соседей, накануне трагедии она решила бросить пить.