﻿ Бабушка сожгла внучку в печи в СКО

Преступление произошло в одном из сел Северо-Казахстанской области - 62-летняя местная жительница бросила свою новорожденную внучку в топку, сообщает КТК.
Семья, где произошла трагедия, состоит из четырех человек: пенсионерка и ее приемная дочь с двумя детьми.
Мать девочки в тот момент отлучилась в магазин вместе со старшим 9-летним сыном. Вернувшись домой, мальчик первым увидел горящую девочку в печи.
Пенсионерка арестована, назначены все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическая.
В деревне ее знали как пьющую, но доброжелательную женщину. По рассказам соседей, накануне трагедии она решила бросить пить.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.