﻿ Житель Акмолинской области незаконно добывал золото

Возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное пользование недрами", сообщает sputniknews.kz.

В поселке Заводском обнаружен нелегальный цех по переработке золотосодержащих материалов: изъяты дробилка, промывочный стол и 13 мешков с золотосодержащей рудой общим весом 400 килограммов.

Полиция установила организатора подпольного цеха. Им оказался житель Степногорска 1970 года рождения. У него найдено 10 граммов шлихового золота.

Возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное пользование недрами".