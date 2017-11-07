﻿ Житель Акмолинской области незаконно добывал золото

Возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное пользование недрами", сообщает sputniknews.kz.
В поселке Заводском обнаружен нелегальный цех по переработке золотосодержащих материалов: изъяты дробилка, промывочный стол и 13 мешков с золотосодержащей рудой общим весом 400 килограммов.
Полиция установила организатора подпольного цеха. Им оказался житель Степногорска 1970 года рождения. У него найдено 10 граммов шлихового золота.
Возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное пользование недрами".
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.