﻿ Акимату Актобе отказали в передаче в комсобственность гостиницы сестры бывшего акима Рыскалиева

В Актобе местным властям отказали в передаче в коммунальную собственность здания, принадлежащего сестре беглого экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. Такое решение вынес суд, сообщает "Астана".

Владелица объекта - сестра разыскиваемого - Гульжанар Рыскалиева, которая с 2013 года тоже находится в международном розыске. Принадлежащее ей здание гостиницы не функционирует и не охраняется. Что и подтвердили в прошлом году члены специально созданной комиссии. Спустя год отдел финансов Актобе подал иск в суд о передаче здания в коммунальную собственность города.

Решение по делу озвучили 13 октября. Истцу отказали в передаче здания в коммунальную собственность. По закону владелец должен сам отказаться от прав на имущество. Решение суда не вступило в законную силу.

В группе Рыскалиевых, по мнению следствия, состояли 35 человек, почти вся верхушка Атырауской области. Судили 22 человека. Они получили сроки от 2,5 до 15 лет.

В Актобе хозяйку отеля обвиняют в том, что она заказала убийство местного водочного короля. Здание гостиницы, между тем, никто не охраняет, его уже обживают бомжи, сообщает телеканал "КТК".