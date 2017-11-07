﻿ Герб Казахстана нашли на мусорке в Павлодаре

Если делом заинтересуется полиция и найдет виновных, то им может грозить уголовная ответственность за надругательство над государственными символами. Штраф в две тысячи МРП – это 4 с половиной миллиона тенге – либо до двух лет лишения свободы, сообщает "31 Канал".

Герб нашли за центральным стадионом. Находку сняли на камеру мобильного телефона футбольные болельщики.

Государственная символика лежала среди груды строительных отходов. И, как удалось выяснить, не один день. По словам администрации спортивного объекта, герб нашли рабочие во время субботника. Причем, на траве за пределами стадиона.

Кто его выбросил – неизвестно. Рядом со стадионом находятся сразу несколько госучреждений: городской суд и областное управление спорта и физической культуры.