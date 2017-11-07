﻿ В ЗКО мужчине прострелили обе ноги

Пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением обоих ног, открытым переломом обеих костей голени и в алкогольном опьянении, передает «Мой ГОРОД».

Перестрелка произошла в городе Аксай Бурлинского района ЗКО 31 октября. В полиции ее прокомментировали только 6 ноября.

За совершение преступления задержали мужчину, против него завели уголовное дело за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и за хулиганство .