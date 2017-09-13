﻿﻿ Родители убили двоих детей, чтобы они не мешали им

В ДВД раскрыли подробности убийства двоих детей, чьи тела были найдены в холодильнике в съемной квартире в Турскибском районе Алматы, передает Today.kz.

"В Алматы имело место шокирующее преступление. Жертвами беспечности и хладнокровия взрослых стали двое малолетних детей. Это близнецы, они родились 12 июля 2016 года. Близнецы росли в семье, их мать - гражданка Волченко 1983 года рождения. Она является гражданкой Казахстана. Ее сожитель является гражданином Узбекистана 1988 года рождения", - отметили в ведомстве.

От детей, по данным следствия, родители избавились, чтобы они им не досаждали.

"12 сентября во второй половине дня сотрудники криминальной полиции задержали сожителя матери, и она находилась с ним. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Как сейчас, немного протрезвев, они утверждают, что избавились от детей, чтобы они не досаждали. Как утверждает сам сожитель, дети плакали очень часто, тревожили его. Особенно после работы, когда ему хотелось спать", - поделились в ДВД.

Для установления причины и времени смерти детей назначена судмедэкспертиза.

"По нашим предположениям, трупы детей родители держали не меньше трех-четырех дней", - отмечают в органе.

Оба подозреваемых взяты под стражу.

"Сейчас оба - и мать детей, и сожитель - взяты под стражу в порядке статьи 128 УПК РК. Они водворены в изолятор временного содержания. Сейчас им инкриминируют преступления сразу по двум статьям УК - "Убийство" и "Оставление в опасности", - отметили в ДВД.

Последняя статья инкриминируется в связи с тем, что пара бросила старшего ребенка в центре Алматы без присмотра.

"Буквально в тот же день (12 сентября - Прим. ред.) параллельно в полицию поступило сообщение о том, что был найден маленький мальчик, который не мог ничего рассказать о себе. Мальчика доставили в медучреждение, сейчас он там и находится. Это старший сын гражданки Волченко", - сообщили полицейские.

По информации стражей порядка, подозреваемые сняли квартиру специально для того, чтобы совершить убийство. Мужчина утверждает, что сам убил детей. Однако, по данным ДВД, преступление произошло с молчаливого согласия матери, так как она не заявила о преступлении в полицию.

Напомним, о жуткой находке в Турксибском районе Алматы стало известно 12 сентября. В этот же день были задержаны мать убитых детей и ее сожитель.

По словам соседей, квартиру, в которой обнаружили тела, сдавали в почасовую аренду.