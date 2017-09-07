﻿ Под трамвай попали две девочки в Павлодаре

Под трамвай попали две девочки в Павлодаре

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Под трамвай попали две девочки в Павлодаре

Одна второклассница скончалась, вторую девочку экстренно госпитализировали в областную детскую больницу в тяжелом состоянии, передает pavon.kz.

Трагедия произошла 7 сентября, на улице Ломова. По предварительным данным две девочки из одной семьи, школьницы перебегали пешеходный переход и выбежали на трамвайные пути в момент прохождения по ним трамвая.

Как рассказала водитель полицейским, во время движения серый забор визуально сливается в одну сплошную стену, дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.

Детей прижало трамваем, который необходимо было срочно поднять. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей.

По данным пресс-центра департамента здравоохранения, девочку 2009 года рождения осмотрел травматолог, нейрохирург и реаниматолог. Пострадавшая находится в отделении реанимации с диагнозом политравма, травматический шок, ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени.

По факту проводится досудебное расследование.

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