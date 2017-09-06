﻿ Четырех подростков с оружием задержали в Шымкенте

Четырех подростков с оружием задержали в Шымкенте

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Четырех подростков с оружием задержали в Шымкенте

В сумке одного из подростков полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.

4 сентября сотрудники ювенальной полиции Шымкента на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Ими оказались четверо подростков, 1999 и 2000 г.р.

Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Сейчас полицейские выясняют откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
если только будут указывать,что нашли, это единственный вариант соскочить, а если покупали и докажут, что подготовка была к чему-то, маски и оружие говорят об этом то встряли подростки.
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06.09.2017, 17:55
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