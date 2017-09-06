﻿ Четырех подростков с оружием задержали в Шымкенте

В сумке одного из подростков полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.

4 сентября сотрудники ювенальной полиции Шымкента на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Ими оказались четверо подростков, 1999 и 2000 г.р.

Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Сейчас полицейские выясняют откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой.