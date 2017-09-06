﻿ В ДВД Алматы рассказали о парне совершившем самоподжог

От сильных ожогов парень скончался в реанимации.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины самоподжога выпускника детского дома. Уже известно, что молодой человек ранее не раз пытался совершить суицид и был психологически болен, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Выпускник детдома жил в Доме юношества, он был сиротой.

В последнее время молодой человек часто впадал в депрессию. Он совершил самоподжог 27 августа у себя в комнате.

По словам друзей, он не раз пытался покончить жизнь самоубийством. К суициду, скорее всего, подготовился заранее, поскольку в комнате обнаружены остатки газового баллона. Молодому человеку около 30 лет, он был болен и состоял на учете в центре психического здоровья.

Факт зарегистрирован в ЕРДР, назначена судебно-медицинская экспертиза.