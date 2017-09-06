﻿ В Уральске женщина скончалась предположительно от сальмонеллёза

Дети женщины в возрасте 14, 15 и 16 лет были также доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Источник заражения пока не называется, пишет "Уральская неделя".

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения ЗКО.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения, 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения.

Этой же бригадой дети были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Острый гастроэтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2 -3 степени. Инфекционно-токсический шок 2-3 степени. Сальмонеллёз - под вопросом»

Позднее, при бактериологическом анализе у двоих детей выявлен «Сальмонелла энтеретидис» и поставлен диагноз «Сальмонеллёз». У третьего - бакпосев «отрицательный».

Для установления причины смерти женщины назначена судебно - медицинская экспертиза. Окончательное заключение будет готово 20 сентября 2017 года.