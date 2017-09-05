﻿ В Алматы детдомовец совершил самоподжег

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Информацию о самоподжоге подтвердили в ДВД города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре дел, следственный отдел УВД Ауэзовского района проводит расследование, в результате будут установлены обстоятельства и причина смерти.

По предварительной информации, молодой человек состоял на учете по состоянию психического здоровья», - сообщили в ДВД.

Выпускником какого Дома юношества являлся парень, уточняется.