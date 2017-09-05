﻿ Бросившему ребенка головой о бетон мужчине грозит до 2 лет тюрьмы

Бросившему ребенка головой о бетон мужчине грозит до 2 лет тюрьмы

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Бросившему ребенка головой о бетон мужчине грозит до 2 лет тюрьмы

Пьяный гражданин, бросивший шестилетнего Савелия Орлова на бетон, объяснил свой поступок плохим настроением, передает телеканал КТК.

Как выяснилось, подозреваемый был трижды судим за кражи и оказание сопротивления представителям власти.

За нанесение увечий ребенку, задержанному грозил штраф, но после того как вместе с родителями возмутилась и общественность, подозреваемому вменили другую статью. Она предусматривает до двух лет тюрьмы.

«На данный момент он находится в городе Павлодаре, сейчас прокуратурой города возбуждено уголовное дело в порядке статьи «Хулиганство», - сообщил заместитель прокурора Павлодара Марат Алькенов.

Напомним, что 31 августа полицейские задержали мужчину, который напал на ребенка на детской площадке и бросил его головой о бетон.

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