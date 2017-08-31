﻿ В Алматинской области в ДТП погибли 2 девушки

За рулем была 19-летняя жительница Алматы, она врезалась в придорожное бетонное ограждение, сообщает zakon.kz.
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Кокпек – Коктал погибли две молодые девушки.
ДТП произошло 29 августа близ села Каратурык, где автомашина Chevrolet Aveo, управляемая 19-летней жительницей Алматы, врезалась в придорожное бетонное ограждение.
В дорожной аварии погибли две 19-летние девушки, находившиеся в салоне иномарки в качестве пассажиров.
Девушка-водитель получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.
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