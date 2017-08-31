﻿ Пьяный алматинец напал на участкового

Пьяный алматинец напал на участкового

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Пьяный алматинец напал на участкового

Пьяный мужчина напал на участкового после того, как тот сделал ему замечание и потребовал пройти медосвидетельствование.

К уголовной ответственности привлекается 32-летний житель Сарканского района, напавший на сельского участкового, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу области.

«Несмотря на агрессивность, пьяного нарушителя удалось обезвредить и доставить в Сарканский РОВД. 29-летний участковый, получивший при задержании удар по лицу, после оказания медицинской помощи продолжил службу на своем обслуживаемом участке» - отметили в областной полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания сарканской районной полиции.

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