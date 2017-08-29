﻿ В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила

Акжола торжественно наградили в ДВД Мангистауской области, вручили почетные грамоты, ноутбук и отличительный знак за отвагу.

Мальчик совсем не считает себя героем. Говорит, что очень испугался, когда понял, что он единственный, кто может спасти девочку от насильника, пишет lada.kz.

"Это случилось 27 августа примерно в 15:30. Я гулял на улице в третьем микрорайоне и увидел, как взрослый мужчина тащит на стройку маленькую девочку. Я сначала не понял, что происходит, но решил проследить за ними. Я включил камеру на своем сотовом телефоне и пошел на стройку. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал", - рассказывает Акжол события того дня.



Благодаря Акжолу преступник не успел надругаться над ребенком. Мальчик проводил домой напуганную девочку, которой, как выяснилось позже, всего семь лет, и стал дожидаться полиции, чтобы передать видео и фото преступника правоохранительным органам.

Благодаря действиям мальчика полицейским удалось задержать преступника через 15 минут.

"Сотрудники полиции оцепили микрорайон и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В настоящее время он находится в СИЗО", - рассказали в ДВД Мангистауской области.