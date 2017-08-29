﻿ Парню отрезало ноги жаткой комбайна

Помощник комбайнера скончался в результате кровопотери.
ЧП случилось по неосторожности пострадавшего, который при осмотре технического состояния комбайна нарушил технику безопасности, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ДЧС Костанайской области.
В ведомстве рассказали, что помощник комбайнера, 1997 года рождения, получил травматическую ампутацию нижних конечностей по коленные суставы. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. В результате массивной кровопотери и травматического геморрагического шока 3 степени пациент скончался в больнице.
Инспектор по труду Костанайского облуправления по инспекции труда Максим Моргунов сообщил о назначении специального расследования о несчастном случае на производстве. Пока определенно заявить о степени вины в случившемся работодателя и работника невозможно.
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