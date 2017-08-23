﻿ Банк в Алматинской области опустошили на 60 млн тенге

Банк в Алматинской области опустошили на 60 млн тенге

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Банк в Алматинской области опустошили на 60 млн тенге

Они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты, пишет газета "Время".

Как рассказал источник в правоохранительных органах, грабители знали о том, что в банке часом раньше была произведена инкассация.

По предварительным данным, грабители унесли с собой 75 тысяч долларов, 36 миллионов тенге, 120 тысяч рублей и 3 тысячи евро.

Напомним, 22 августа на филиал казахстанского банка в городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение. Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства.

На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

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