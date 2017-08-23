﻿ В Алматинской области украли велосипеды на сумму более 1 млн тенге

Похитителей задержали. Один из задержанных оказался близким родственником потерпевшего. Мужчина 15 мая в заявлении указал о пропаже со склада партии из 75 велосипедов. Материальный ущерб оценили в более 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
"По подозрению в краже задержаны трое жителей соседнего района,сейчас они находятся под стражей в изоляторе временного содержания. В ходе расследования на нескольких алматинских рынках удалось отыскать 20 велосипедов из похищенной партии, возвращенные сейчас законному владельцу"- отметили в областной полиции. Расследование продолжается.
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