﻿ Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки

Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки

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Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки

В Кокшетау полицейскими задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

4 августа в дежурную часть УВД города Кокшетау поступило заявление местной жительницы, о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнюю дочь.

Полицейские нашли свидетелей, которые видели подозреваемого в день совершения преступления. По их словам, мужчина имел при себе дорожную сумку.

«В результате работы сотрудников криминальной полиции УВД Кокшетау и ДВД области, 21 августа по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 24-летний житель Бурабайского района», - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, подозреваемый приехал в Кокшетау для устройства на работу.

В настоящее время начато досудебное производство, подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.

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