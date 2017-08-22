﻿ Мужчине с рассеченной топором головой в больнице не оказали помощь

Инцидент произошел в Павлодаре, медиков наказали, передает Tengrinews.kz.
За неоказание помощи травмированному павлодарцу медики отделались выговором в Павлодаре. 35-летний павлодарец Виталий Савичкин почти час провел в медучреждениях, но так и не дождался помощи врачей.
Пост возмущения равнодушием и бездействием медработников мужчина разместил в Instagram в группе "Типичный Павлодар". Со слов павлодарца, топор упал ему на голову с крыши строящегося частного дома. Как оказалось, он сам случайно забыл его там во время стройки.
"Виноват как бы сам, но боль была ужасная. Топор рассек голову, было много крови, меня уговорили съездить в травмпункт. Кружилась голова, но все, же я сел в машину и поехал в областную больницу на Щедрина. Минут двадцать я кружил вокруг больницы в поисках нужной двери. За это время можно было бы скончаться несколько раз. Когда я все-таки нашел травмпункт, там мне сказали, что у них сегодня не приемный день, "езжайте в первую городскую", - рассказал в своем посте павлодарец.
По совету медработников, мужчина поехал в указанную больницу. Однако и там, павлодарцу даже не обработали рану.
"Здесь я также с трудом отыскал травмпункт. Зайдя в нужный кабинет, я объяснил, что топор пробил голову и мне нужна медпомощь. Но там, сказали, что принимают только с переломами и отправили к нейрохирургу! Подошел к справочному окну, спросил как попасть к доктору, на что мне ответили: "встаньте в очередь!". Я попытался объяснить, что голова пробита, болит сильно, но меня никто не слушал", - отметил павлодарец. Мужчине ничего не оставалось, как вернуться домой, а обработку раны доверить супруге.
В региональном управлении здравоохранения подтвердили, что мужчина обращался за медпомощью в областную больницу Павлодара. В приемном отделении его принял дежурный медбрат.
"Со слов медработника Н. Кажегулова, мужчина приехал в больницу на собственном транспорте, при осмотре он был в сознании, адекватен, имелась ушибленная рана головы без признаков кровотечения. Учитывая позднее обращение, медработником были допущены ряд ошибок. Не был приглашен травматолог для осмотра пациента, не наложена асептическая повязка, не зарегистрированы персональные данные в журнале обращений пациентов", - прокомментировали в управлении здравоохранения области.
В управлении здравоохранения отметили, что за допущенные ошибки, медработнику объявлен выговор, а с медперсоналом травматологического пункта и приемного отделения проведен инструктаж о правилах приема пациентов. Между тем, в горбольнице №1 куда со слов травмированного павлодарца, он также обращался заявили, что такого пациента не регистрировали.
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