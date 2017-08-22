﻿ ​В ДТП в Анталье пострадал казахстанец

​В ДТП в Анталье пострадал казахстанец

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​В ДТП в Анталье пострадал казахстанец

38-летнему гражданину Казахстана наложили несколько швов на руке.

Казахстанец пострадал в результате дорожной аварии в турецком курортном городе Анталья, сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел РК Аунар Жайнаков, передает Sputnik Казахстан.

"В результате ДТП на трассе Анталья - Кемер пострадал гражданин Казахстана 1979 года рождения. После ДТП он был доставлен в больницу, где ему была оказана срочная медицинская помощь", - сказал Жайнаков.

По словам пресс-секретаря МИД, казахстанец получил телесные повреждения: ему наложили несколько швов на руке.

"С ним связались наши дипломаты в Анталье, лично с ним на связи. Состояние его стабильное, госпитализация не потребовалась", - добавил глава пресс-службы.

Гражданин Казахстана после произошедшего решил продолжить свой отдых, заключил Жайнаков.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что автобус с иностранными туристами перевернулся на трассе Анталья - Кемер на выезде из туннеля. Автобус направлялся в турецкий город Белек. Причиной ДТП стал сильный ливень.

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