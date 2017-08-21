﻿ ​Мошенник представлялся полицейским в Актобе

23-летний актюбинец представлялся полицейским и требовал деньги за не составление протокола у продавцов алкоголя. Мужчина орудовал в городских магазинах, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД области, участковый раскрыл факт мошенничества в котором, 23-летний мужчина представившись сотрудником полиции, угрожал продавцам алкогольных напитков в городских магазинах составить протокол за нарушение административного правонарушения. А за не составление протокола лжеполицейский требовал деньги от 30 до 60 тысяч тенге.

На данный момент ведется досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК и проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям аналогичного характера.