﻿ ​Мужчине, насиловавшему родную дочь вынесли приговор

Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
В Костанайской области к 15 годам тюрьмы приговорили 38-летнего мужчину, который на протяжении длительного времени насиловал свою малолетнюю дочь, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Согласно материалам делам, мужчина насиловал родную дочь 2001 года рождения на протяжении двух лет - с 2015 по 2017 год.
"Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса РК " Изнасилование" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - сообщили в пресс-службе облсуда.
Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим - Прим. автора).
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