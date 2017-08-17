﻿ Двух женщин ранили из ружья на свадьбе в ЮКО

Инцидент произошел в селе Аксукент.

На свадьбе в селе Аксукент Южно-Казахстанской области произошла стрельба, передает Today.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО. В результате инцидента получили ранения 21-летняя девушка и 65-летняя женщина.

Сообщение о перестрелке поступило в дежурную часть Сайрамского РУВД ночью 15 августа.

"Поступило сообщение о том, что перед рестораном в селе Аксукент происходит перестрелка. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвела несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия. В результате осечки оружия произошел выстрел, который рикошетом от автомобиля Bentley попал в двух женщин. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой", - сообщили в пресс-службе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали троих подозреваемых.

Ими оказались 25-летний, 23-летний и 21-летний жители ЮКО, двое из них ранее судимы. При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У еще одного подозреваемого из салона автомобиля Mercedes изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.

"Этот факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбудили уголовное дело по двум статья УК РК: 293 "Хулиганство" и 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщили полицейские.

Напомним, 26 июня после перестрелки двух групп подростков в Сайрамском районе ЮКО погиб 17-летний юноша. Разборки устроили старшеклассники двух соседних сел - Кутырас и Оймаут.